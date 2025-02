Consiglio comunale: D’Ambra esce da Prima Follonica ed entra nel gruppo misto

Follonica (Grosseto). La lista civica Prima Follonica apprende dalla stampa che il consigliere D’Ambra, in totale autonomia, è uscito dalla lista stessa, per confluire nel gruppo misto.

“Preso atto di ciò, vogliamo rassicurare i nostri elettori che la lista, alla quale hanno dato fiducia, gode di ottima salute, anzi, mai come adesso l’unità di intenti è forte e sentita da tutti i suoi componenti – dichiara il coordinatore della lista civica Leandro Senesi -. Purtroppo, succede non di rado che consiglieri, eletti sotto il simbolo di un partito o lista civica, decidano di intraprendere un percorso in solitaria. Prima del consigliere D’Ambra è stata la volta del consigliere Manni, ma ciò fa parte di scelte personali, che di fatto non incidono sull’attuale assetto politico-governativo del Comune.

“La lista civica Prima Follonica Eleonora Goti è, e rimane, forza di governo, soggetto politico della coalizione di maggioranza. Certo, dispiace non avere più il consigliere, ma la nostra lista può sempre contare sull’assessore Goti, oggi più che mai sostenuta da tutti i componenti la lista stessa, i quali, consapevoli del buon lavoro portato avanti dall’assessore in questi mesi, ribadiscono il loro totale appoggio e piena fiducia – prosegue il comunicato -. Siamo un gruppo di persone aperte al dialogo, avulse da personalismi, convinti che le diversità siano una forza e non una debolezza, se gestite in un’ottica di democrazia e confronto, pertanto chi ha vedute diverse e confliggenti con i nostri principi fa bene a lasciare spazio a chi intende lavorare con serietà e spirito di gruppo”.

“Inoltre, il consigliere D’Ambra, da ciò che leggiamo sulla stampa, dichiara che la sua scelta è dovuta al non riconoscersi nelle logiche di spartizioni tra partiti. Ecco, questo passaggio è davvero incomprensibile, alla luce del fatto che, il giorno prima della sua dichiarazione, un membro di Prima Follonica ha ricevuto la nomina di consigliere del CdA delle farmacie. La dott.ssa Colicci è stata scelta unicamente per le sue indiscusse qualità e capacità professionali, e questo, oltre ad aver inorgoglito tutta la lista, ha dimostrato la libertà di scelta del nostro sindaco nel preferire le competenze alle logiche di spartizione partitiche – termina la nota –. Noi rimaniamo ben saldi a quanto promesso ai cittadini e continueremo a far presente e a portare sui tavoli di lavoro gli argomenti che ci hanno spinti ad impegnarci personalmente, al fine di dare un contributo costruttivo all’amministrazione”.