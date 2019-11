Caccia, approvato emendamento sugli istituti venatori privati: “Autorizzate richiesti precedenti al regolamento”

Approvato un emendamento alla legge regionale numero 3, la cosiddetta “legge sulla caccia“, che consente di autorizzare le richieste degli istituti venatori privati pervenute prima dell’entrata in vigore del regolamento regionale del 2017.

“È una piccola finestra – spiega Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Regione Toscana – che consente, in alcune province, di dare risposte che altrimenti resterebbero sospese ancora per molto tempo, ossia fino all’approvazione del nuovo piano regionale“.

“Saranno comunque escluse tutte le richieste, anche di ampliamento, degli istituti esistenti pervenute successivamente a tale periodo – precisa Marras – per garantire che la futura programmazione possa essere più libera e aperta possibile“.