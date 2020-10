Commissione pari opportunità: Doriana Melosini nuova presidente

Doriana Melosini è la nuova presidente della Commissione pari opportunità del Comune di Magliano in Toscana.

Consigliera comunale con delega alla cultura e commissaria pari opportunità, subentra a Pamela Calussi, che si era dimessa lo scorso 24 settembre.

“Ringrazio Pamela Calussi – afferma la presidente Melosini – sia per il lavoro svolto in sede di commissione a Magliano, che nel coordinamento con la Commissione provinciale pari opportunità. Ringrazio anche la vice presidente Francesca Gregori con la quale daremo continuità al prezioso lavoro impostato. Il mio impegno è quello di dare attuazione ai compiti previsti dal regolamento comunale pari opportunità, certa di poter lavorare con tutte le commissarie e commissari al mio fianco”.

Doriana Melosini ha fissato i prossimi obiettivi della Commissione. “Vogliamo caratterizzare il nostro lavoro – afferma la presidente – con una presenza sempre più sensibile e attiva verso le necessità dei cittadini, per farlo intendiamo creare una rete di solidarietà coinvolgendo le associazioni di volontariato per averle al nostro fianco, anche in occasione della manifestazione del prossimo 25 novembre, dove è prevista la seconda edizione del premio ‘Eccellenze al femminile’, che verrà assegnato ad una donna del territorio. Vogliamo poi essere vicini alle famiglie per far emergere i loro bisogni aiutandoci a programmare interventi mirati. Attenzione la rivolgeremo, inoltre, alla lotta contro la violenza di genere“.

“La concretezza della nostra commissione – prosegue Doriana Melosini – sarà messa in campo anche collaborando in maniera fattiva con i progetti della Commissione provinciale pari opportunità, il cui ruolo consideriamo importante sia per l’aspetto formativo e informativo che progettuale e per il rafforzamento delle attività che ogni singolo Comune decide di svolgere nel proprio territorio”.

Un augurio di buon lavoro alla nuova presidente giunge anche dal sindaco di Magliano Diego Cinelli. “Auguro buon lavoro alla presidente Doriana Melosini ed alla Commissione – afferma il primo cittadino -. Sono convinto che proseguirà la sua opera in maniera proficua, come è avvenuto negli anni scorsi con progetti e temi dall’elevato valore sociale”.