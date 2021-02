Fotovoltaico, Spadi: “Progetto di grande impatto ambientale, viola legge regionale”

“Il progetto presentato da Iberdrola non mi pare compatibile con la legge regionale in materia di installazione di impianti fotovoltaici a terra e, aggiungo, avrebbe un impatto pesante in un cotesto di grande valore paesaggistico e in una zona turisticamente conosciuta e frequentata”.

La consigliera regionale del Pd Donatella Spadi interviene sul progetto della società Iberdrola Renovables Italia spa che vorrebbe installare nel territorio del Comune di Manciano un grande impianto fotovoltaico.

“Ha fatto bene l’assessore regionale Monia Monni ha sottolineare il contrasto con la normativa regionale – spiega la consigliera del Partito Democratico –: le linee guida regionali prevedono per gli impianti fotovoltaici nelle aree rurali un limite di potenza di 8 MegaWatt e di occupazione di suolo di 13 ettari, nonché l’intesa con il Comune interessato dalla localizzazione dall’impianto. Qui stiamo parlando di un impianto di 62,3 megawatt e 110 ettari”.

“Io credo che le energie rinnovabili rappresentino il futuro e che nei prossimi anni dovremmo investire molto nel campo della green economy. Questo, però, non può avvenire senza un’adeguata regolamentazione – conclude Donatella Spadi -. Progetti come quello di Iberdrola assicurano alti livelli energetici, ma a spese di grandi porzioni di suolo e in un contesto paesaggistico da salvaguardare. La Toscana, invece, sta portando avanti una politica lungimirante contro il consumo di suolo, previlegiando per l’installazione di impianti fotovoltaici lo sfruttamento dei tetti di fabbricati, capannoni ed edifici esistenti“.