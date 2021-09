Acquedotto, Cinelli replica a Fratelli d’Italia: “Il Comune non ha alcuna competenza”

“Sul deposito dell’acqua e la rete idrica di San Crescenzo il Comune, fino la presa in carico, non ha alcuna competenza. Ad oggi stiamo parlando di una rete privata a tutti gli effetti di legge. Sono impegnato dall’inizio del mio mandato a risolvere il problema che si protrae da molto prima che io diventassi sindaco e con Acquedotto del Fiora l’iter per giungere ad una soluzione è in corso. Questo anche il circolo di Magliano di Fratelli d’Italia lo dovrebbe sapere e, probabilmente, prima di inviare note alla stampa, e per evitare un’inutile polemica anche nei confronti dei propri rappresentanti in giunta e in consiglio, avrebbe potuto chiederlo a loro che sono informati della situazione”.

Il sindaco di Magliano Diego Cinelli risponde nel dettaglio alla nota del partito che annovera in giunta la vicesindaco Mirella Pastorelli, la capogruppo di Fratelli d’Italia Doriana Melosini e la consigliera Nadia Fedeli.

“L’iter per risolvere la problematica dell’acquedotto rurale di San Crescenzo – afferma Cinelli – è partito con la presidenza Landi ad Acquedotto del Fiora. Con l’elezione del presidente Renai ci siamo incontrati con lui e con i tecnici ed è stato deciso di andare avanti con la progettazione, perché, come ho più volte fatto notare, è inammissibile che nel 2021 ci siano una ventina di famiglie che hanno ancora problemi di approvvigionamento idrico. A fine agosto il presidente Renai ed i tecnici ci hanno presentato un progetto, modificato rispetto al precedente e molto più accurato. Siamo rimasti d’accordo che con lui e con i tecnici avremmo fatto una visita sul posto organizzando una riunione di tutte le persone interessate della zona di San Crescenzo, illustrando il dettaglio dell’intervento”.

Un cronoprogramma di cui la giunta e la maggioranza sono al corrente. “Abbiamo fatto una riunione alcuni giorni fa – afferma Cinelli -, alla presenza di tutta la giunta e dei due capigruppo, della civica e di Fratelli d’Italia, dove è stato illustrato tutto il percorso, compresa la volontà dell’amministrazione e di Acquedotto del Fiora di incontrare i cittadini. E’ stato anche chiarito che il Comune non ha competenze per un intervento diretto sull’acquedotto di San Crescenzo, che sono o del Fiora o, in alternativa, di un consorzio privato ad hoc che lo gestisce”.

Da qui la sorpresa del sindaco Cinelli di fronte al comunicato. “Credo che il circolo di Fratelli d’Italia di Magliano – conclude – dovrebbe dialogare con l’amministrazione, avendo all’interno tre esponenti importanti e non uscire quasi come se stesse all’opposizione. Inoltre la porta del sindaco è sempre aperta, così come lo è per la minoranza. Il responsabile o la responsabile possono venire a parlare, a fare proposte o ad avere chiarimenti, ma dalla sua nascita nessuno lo ha fatto. Ho un rapporto franco e diretto con il coordinatore regionale Rossi, con il coordinatore provinciale Ceccherini e con il coordinatore di zona Minucci, non vedo perché non dovrei averlo con i responsabili locali. Se invece le uscite sono frutto di un avvio anticipato di campagna elettorale, in quel caso chiedo di non tirare in ballo l’attuale amministrazione o il sindaco, che pensano solo a concludere questa ultima parte del mandato rispettando gli impegni presi da tutta la maggioranza con i cittadini portandoli a compimento”.