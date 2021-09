San Crescenzo, Fratelli d’italia: “Continuano i disagi per i cittadini, a che punto sono i lavori di Adf?”

Il circolo di Fratelli d’Italia ‘Maglio Tricolore’, del comune di Magliano, chiede al presidente dell’Acquedotto del Fiora, Roberto Renai, a che punto sono i lavori presso San Crescenzo, zona del comune di Magliano in Toscana.

“Gli abitanti della zona – dichiara il circolo di Fratelli d’Italia – riferiscono che l’allora presidente di AdF, Emilio Landi, in una riunione fatta oltre due anni fa, promise che l’intervento nei pressi di San Crescenzo sarebbe stato terminato alla fine 2021, ma ad oggi non si intravede alcun segnale“.

“Il circolo Fratelli d’Italia Magliano – prosegue la nota – chiede di conoscere quali siano le motivazioni che impediscono i lavori, in quanto crediamo che l’uso dell’acqua sia tra quelli primari per i cittadini. Infatti, non si può pensare che, nel 2021, ci sia ancora della popolazione che per procurarsi l’acqua debba andare alla fonte con secchi, come accadeva in tempo di guerra. Oggi, nel 2021, è inconcepibile per uno Stato come quello italiano, che si definisce un Paese tra i più grandi e sviluppati del mondo, lasciare che questo avvenga“.

“Tutto questo è vergognoso – dichiara Fratelli d’Italia Magliano – Adesso è il momento di dire basta e pensare subito a risolvere il problema per gli abitanti di San Crescenzo. Problema da anni conosciuto, ma mai risolto da chi di dovere. Nel frattempo, chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire urgentemente sul deposito presente nella zona, in modo tale da permettere a coloro che vivono nell’area di avere acqua a disposizione. Ricordiamo infine che è compito di Acquedotto del Fiora intervenire velocemente per sistemare una volta per tutte l’annoso problema. Gli abitanti di San Crescenzo meritano rispetto”.