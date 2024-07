Laguna, Alternativa presenta un ordine del giorno: “Sindaco colpevole, si dimetta”

Orbetello (Grosseto). Il gruppo di opposizione Alternativa ha presentato richiesta di dimissioni del sindaco di Orbetello a seguito della gestione dell'”emergenza laguna“.

“La catastrofe verificatasi in questi giorni nella laguna di Orbetello, ampiamente prevedibile in quanto da circa un decennio, ogni anno, si verifica pressoché regolarmente, rappresenta il totale fallimento dell’azione dell’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Casamenti che, nonostante guidi il Comune di Orbetello da 8 anni, è stato incapace di affrontare la problematica, di gestire i rapporti con gli altri enti, di rapportarsi con associazioni e cittadini in modo costruttivo – si legge in una nota dell’opposizione –. Il sindaco Casamenti ha sottovalutato la problematica ed i rischi che stavano correndo la laguna e tutto il sistema ambientale, economico e sociale che ruota attorno ad essa”.

“Tale sottovalutazione si ritrova nelle numerose dichiarazioni del sindaco finalizzate a sminuire quanto stava avvenendo nel bacino lagunare fino a pochi giorni fa, per poi cambiare approccio con clamoroso ritardo tanto da chiedere solo in data 28 luglio lo stato di emergenza alla Regione Toscana – termina il comunicato –. Per tutti questi motivi il gruppo Alternativa ha richiesto le dimissioni del sindaco con un ordine del giorno urgente, da discutere domani”.