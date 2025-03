Piazza De Maria, una lettrice: “Perchè è stata tolta la fontanella nel parcheggio?”

Grosseto. “Sono una cittadina di Grosseto e ieri, 4 marzo, passando nel parcheggio sito in piazza De Maria, di nuovo riaperto dopo i lavori, ho notato con gran disappunto e dispiacere che della piccola fontanella non vi era più traccia”.

A dichiararlo, in una lettera aperta inviata alla nostra redazione e agli amministratori del Comune di Grosseto, è Sabina Rombaldi.

“Ricordo che in quel parcheggio il giovedì mattina vi sono allestiti i banchi dei fiori, ai quali penso la fontanella avrà fatto comodo soprattutto durante l’estate – continua la lettera -. Oltre che ai commercianti, la fontanella era importante per le persone che si trovavano a passare dalla piazza nell’arco di tutto l’anno. Mi domando il perchè di tale scelta, gradirei avere un’esauriente risposta, che, come cittadina, ne avrei diritto”.