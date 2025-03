La sede del Pd intitolata a Rolando Stella: “Esempio di passione per la politica”

Follonica (Grosseto). Sabato 8 marzo, alle 16.30, la sezione del Partito Democratico di Follonica sarà ufficialmente intitolata a Rolando Stella, figura storica della politica locale e militante instancabile. La decisione, presa all’unanimità dagli iscritti, è un riconoscimento al suo impegno e alla sua visione politica.

“Assessore allo sport e alla sanità, Stella ha contribuito in modo determinante alla nascita del Palagolfo, del centro socio sanitario e dell’Università della Libera Età, promuovendo lo sport come strumento di inclusione e una sanità pubblica e territoriale – si legge in una nota del Pd di Follonica -. Ma il suo impegno andava oltre le istituzioni: era lui ad aprire la sezione ogni giorno, a organizzare la Festa dell’Unità, a coinvolgere la società civile nei comitati referendari e nei gruppi tematici, anticipando con lungimiranza il progetto del Partito Democratico. L’intitolazione della sede vuole essere un tributo e un impegno a proseguire il suo esempio di politica fatta con passione, presenza e coraggio”.

L’appuntamento è per sabato 8 marzo alle 16.30, presso la sede del Pd, in via Colombo 7/G.