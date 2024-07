Manciano (Grosseto). Sabato 3 agosto la Fraternita di Misericordia di Manciano, nella propria sede in piazza Garibaldi, inaugurerà la nuova ambulanza che andrà a svolgere il servizio di emergenza 118 su tutto il territorio comunale.

Questo il programma dell’iniziativa:

ore 17.30 Santa Messa;

ore 18.30 inaugurazione e benedizione della nuova ambulanza;

ore 19.00 buffet.

L’intero Magistrato della Fraternita di Misericordia invita la cittadinanza a partecipare.