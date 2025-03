“Lirica in Piazza”: ecco le audizioni di cantanti per l’edizione 2025

Massa Marittima (Grosseto). Si aprono ufficialmente le selezioni per l’edizione 2025 di “Lirica in Piazza”, il prestigioso festival operistico che ogni anno trasforma la suggestiva piazza Garibaldi di Massa Marittima in un grande teatro all’aperto.

Le audizioni si terranno nei giorni 22 e 23 marzo nella sala Mariella Gennai, nel complesso delle ex Clarisse, in piazza XXIV Maggio, a Massa Marittima.

“E’ una delle importanti novità di questa edizione di ‘Lirica in Piazza’ – commenta il sindaco di Massa Marittima Irene Marconi –, vogliamo offrire ai talenti emergenti l’opportunità di entrare a far parte del nostro festival. Anche questo è un modo per valorizzare l’opera lirica e dare spazio a nuove voci che possano emozionare il nostro pubblico, in un contesto unico come la bellissima piazza Garibaldi di Massa Marittima”.

La direzione artistica di “Lirica in Piazza” è affidata al maestro Leonardo Quadrini, mentre la giuria sarà presieduta dalla celebre soprano Katia Ricciarelli. Faranno parte della commissione figure di rilievo del panorama lirico e teatrale: Carlo Antonio De Lucia (regista e manager), Pino Maiorano (direttore artistico del Bitonto Opera Festival), Fabrizio Nestonni (basso) e Marco Iezzi (Bjm Management).

Le audizioni, organizzate in collaborazione con l’associazione La Macina e il Bitonto Opera Festival, sono finalizzate alla selezione di cantanti lirici per i ruoli delle seguenti opere:

“Aida” di Giuseppe Verdi;

“Don Pasquale” di Gaetano Donizetti;

“Turandot” di Giacomo Puccini;

“Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart;

“La Traviata” di Giuseppe Verdi.

I cantanti selezionati avranno l’opportunità di esibirsi nell’ambito di “Lirica in Piazza”, manifestazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per la lirica all’aperto e che si svolgerà il 3, 4 e 5 agosto 2025. Un’occasione unica per gli artisti emergenti di farsi conoscere e di esibirsi su un palcoscenico di grande prestigio. Gli spettacoli vedranno la partecipazione dell’Orchestra internazionale della Campania, diretta dal maestro Leonardo Quadrini, con la produzione a cura di Musicainsieme e Bucaneve, realizzata in collaborazione con il Comune di Massa Marittima.

La quota di spese di segreteria per le audizioni è fissata in 20,00 euro, da versare tramite bonifico bancario intestato a: La Macina ass. soc. culturale presso Banca Intesa Sanpaolo, Iban IT43S0306941384100000011396, con causale “Spese di segreteria audizioni Lirica in Piazza 2025”.

Per i partecipanti alle audizioni, sarà disponibile un pianista accompagnatore.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 marzo 2025. Le audizioni sono liberamente aperte al pubblico

Per informazioni e modalità di iscrizione: