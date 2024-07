Estate 2024: 10mila passeggeri hanno scelto il servizio navette bus verso Marina di Alberese

Grosseto. Si conferma un successo il servizio di collegamento giornaliero da Alberese verso Marina di Alberese svolto dalle navette bus di Tiemme: quasi 10mila passeggeri e circa 400 corse tra giorni feriali e festivi, svolte a partire dall’inizio dell’estate.

Sono questi i numeri di un servizio, nato dalla sinergia del Parco regionale della Maremma e Tiemme Spa, che prevede, ogni giorno, anche quattro corse, andata e ritorno, dal centro di Rispescia alla spiaggia di Marina di Alberese.

Un servizio comodo e sostenibile

Gli autobus navetta di Tiemme collegano ogni giorno il Centro visite del Parco della Maremma con la spiaggia di Marina di Alberese nel massimo rispetto dell’ambiente e della natura: i mezzi, infatti, sono alimentati a metano con un impatto minimo nei confronti di questo territorio bellissimo circondato dai monti dell’Uccellina e costellato da importanti tracce storiche, come le torri di avvistamento medievali e cinquecentesche.

Un’estate dalla mobilità green

Il servizio da Rispescia, Alberese verso Marina di Alberese proseguirà, tutti i giorni, fino al 15 settembre, mentre dal 21 settembre al 20 ottobre sarà svolto il sabato e la domenica.

Informazioni su acquisto di biglietti e orari

Il biglietto è di 3 euro per la corsa di andata e ritorno con possibilità di acquisto al bar Il Parco in via del Bersagliere 2 ad Alberese, al Bazar Nero Azzurro in piazza Italia a Rispescia e al centro servizi a Marina di Alberese.

Per informazioni e acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito https://www.tiemmespa.it/i-nostri-servizi/lineemare/shuttle-bus-marina-di-alberese/.

Infine, i viaggiatori delle navette potranno usufruire di “Pay and Go”, il servizio di pagamento a bordo che funziona con tutte le carte bancarie contactless.