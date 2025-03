Lavoratori in nero e assenza di patente a crediti: sospesa attività di un’impresa edile, maxi multa per il titolare

Grosseto. Gli ispettori ordinari e tecnici dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Grosseto, giovedì 27 febbraio scorso, hanno effettuato una verifica ispettiva in un cantiere edile di Follonica, adottando un provvedimento di sospensione di attività per lavoro nero nei confronti di una ditta che è risultata inoltre priva della patente a crediti.

In particolare, sono risultati in nero due lavoratori sui sei presenti in cantiere, tutti extracomunitari.

Dai controlli effettuati sulle banche dati online è risultato che uni dei due lavoratori era in realtà stato regolarizzato in un’altra ditta, che non era presente sul luogo, né risultava dai documenti di cantiere. L’altro operaio invece, oltre a non avere alcun contratto di lavoro, era sprovvisto di idoneo permesso di soggiorno in quanto destinatario di provvedimento di espulsione, nel frattempo impugnato ed in attesa di decisione giudiziaria.

Al termina della verifica, gli ispettori, oltre a sospendere l’attività dell’impresa, hanno riscontrato inoltre violazioni relative alla mancata formazione di alcuni dipendenti ed alla difformità tra il manufatto in opera ed il ponteggio risultante dagli schemi del Pi.Mus. (Piano di montaggio uso e smontaggio dei ponteggi).

La ditta è stata inoltre allontanata da quel cantiere e da qualsiasi altra attività cantieristica nazionale con ordine di Polizia Giudiziaria per assenza di patente a crediti, a cui seguirà la sanzione minima di 6000 euro; complessivamente a carico del datore di lavoro sono state contestate sanzioni per oltre 20.000 euro, oltre al pagamento di 2.500 euro per ottenere la revoca della sospensione, previa regolarizzazione dell’operaio assunto in nero.

Foto di repertorio