Muore storico titolare di negozi di abbigliamento e biancheria: il cordoglio di Confcommercio

Grosseto. È scomparso all’età di 84 anni Gastone Teodorani, storico commerciante di Castel del Piano.

Ne dà notizia la Confcommercio di Grosseto, che esprime il proprio cordoglio alla moglie Maria Paola Scheggi, ai figli Christian, Barbara e Francesca, e a tutti i suoi cari.

Teodorani ha dedicato la sua vita al commercio, gestendo con passione e dedizione, con la sua famiglia, i suoi negozi di abbigliamento e biancheria nel corso di Castel del Piano, da sempre punti di riferimento per la comunità amiatina. Fino all’ultimo è stato presente nella sua attività, con quella precisione, affidabilità e calma che lo hanno sempre contraddistinto. Valori che ha saputo trasmettere ai figli e ora anche ai nipoti.

“Perdiamo un imprenditore di altri tempi, un uomo che ha fatto del commercio la sua missione e che ha saputo portare avanti il proprio lavoro con serietà, passione e dedizione – commenta il presidente Confcommercio di Grosseto Giulio Gennari -. Gastone era una persona stimata da tutti: clienti, colleghi e amici lo ricordano per la sua professionalità e per il suo carattere sempre pacato e disponibile. Ha rappresentato un esempio di continuità e di attaccamento alla propria attività, valori che ha trasmesso alla sua famiglia e che resteranno un’eredità preziosa per le generazioni future”.

La salma sarà esposta nella chiesa di San Giuseppe a Castel del Piano. I funerali si svolgeranno domani, giovedì 6 marzo, alle 15.00, nella chiesa della Propositura.