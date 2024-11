Nuovo cinema Tirreno: ecco il programma del weekend

Capalbio (Grosseto). Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige arrivano “The dead don’t hurt” di Viggo Mortensen e “Parthenope” di Paolo Sorrentino.

Il primo film sarà proiettato venerdì 8, alle 16.15 e alle 21.15 (in versione originale sottotitolata in italiano), sabato 9, alle 18.45, e domenica 10 novembre alle 16.15 e alle 21.15; il secondo, invece, ci sarà venerdì 8, alle 18.45, sabato 9, alle 16.15 e alle 21.15, e domenica 10 novembre, alle 18.45.

“The dead don’t hurt“. Presentato alla Festa del cinema di Roma, il film è un western atipico e fuori dagli schemi, seconda opera da regista del noto attore Viggo Mortensen, che del film è anche attore, sceneggiatore, compositore e co-produttore. Con una narrazione non lineare, Mortensen ci porta da San Francisco alla piccola Elk Flats, in Nevada, sviluppando una storia di violenza, coraggio e vulnerabilità che ruota attorno alla figura di Vivienne (Vicky Krieps), una donna forte e indipendente che sfida le ingiustizie di un mondo dominato da uomini, dando vita a un personaggio femminile indimenticabile.

“Parthenope“. Il nuovo film di Paolo Sorrentino, con Celeste Dalla Porta, Silvio Orlando, Isabella Ferrari, Luisa Ranieri e Gary Oldman, mette in scena la vertigine della giovinezza, quel tempo in cui è possibile abbandonarsi all’irresponsabilità, alla spensieratezza, a quella forma particolare di gioia che poi negli anni si sperimenta in modo sempre meno totalizzante. Un film impregnato di desiderio e di bellezza, un’esperienza sensoriale, emotiva, intellettuale e visiva, una sorta di «grande giovinezza» in versione femminile, in cui la trama è come il soffio di sigaretta della protagonista.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.