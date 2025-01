Blitz dei Carabinieri nel bosco: smantellata un’area di spaccio di droga

Orbetello (Grosseto). Ieri pomeriggio, i Carabinieri di Orbetello, tramite le articolazioni dell’Aliquota radiomobile e delle stazioni di Albinia e Porto Santo Stefano, hanno condotto un’operazione in una zona boschiva situata all’interno della S.P. 36 Giannella di Orbetello, individuando e smantellando un punto di spaccio.

L’iniziativa segue le attività di controllo del territorio svolte dai militari, che avevano notato movimenti sospetti nella zona, tali da convincerli a intervenire immediatamente al fine di ripristinare le giuste condizioni di ordine e sicurezza a favore dei cittadini.

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno rimosso una tenda utilizzata per il bivacco e, all’interno e nelle vicinanze di essa, vari oggetti, tra cui abbigliamento, materiale per le necessità quotidiane (cavi di ricarica per cellulari, fornelli da campeggio coperte), ma anche bilancini di precisione e strumenti riconducibili allo smercio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina l’area è stata completamente bonificata da Sei Toscana, attivata dai militari al termine dell’attività.

“L’intervento svolto dalla Compagnia di Orbetello conferma il costante impegno dei Carabinieri per assicurare condizioni di sicurezza e decoro della aree boschive – si legge in una nota dell’Arma -, come del territorio in generale, a beneficio della popolazione”.