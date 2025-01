Servizio civile, l’Aism cerca giovani per due progetti: come candidarsi

Grosseto. Un nuovo bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di servizio civile nell’Aism, nella sezione dell’Aism di Grosseto, dell’Associazione italiana sclerosi multipla, è appena stato pubblicato.

Consentirà a giovani e giovanissimi, purchè non abbiamo ancora compiuto i ventinove anni d’età, di scegliere di collaborare con Aism e il suo movimento per impegnarsi a dare vita a progetti concretamente pensati per le persone con sclerosi multipla.

“Scegliere un progetto di Aism – dichiara il presidente della sezione di Grosseto – vuol dire avere un ruolo da protagonista nella comunità che ti è più vicina e lavorare. I requisiti per svolgere il servizio civile in Aism sono pochi, ma essenziali: avere entusiasmo e voglia di immergersi in un mondo giovane e di valore, credere in un mondo libero da sclerosi multipla. Essere maggiorenni, ma non avere ancora compiuto 29 anni, garantire un impegno di circa 25 ore settimanali per 12 mesi; i giovani riceveranno un assegno, per un anno di tempo, di circa 500 euro”.

I progetti

Sono due i progetti sui quali poter scegliere di impegnarsi. Si chiamano:

1. “Attori del cambiamento per una comunità inclusiva e solidale”;

2.”Smuoviamoci_relazione, sensibilizzazione, alfabetizzazione digitale”.

“Attori del cambiamento”

Questo progetto vuole incidere sulla capacità della società di accettare la diversità, vuole alzare la capacità di comprendere e includere prevenendo, attraverso la conoscenza e la consapevolezza tutti quei comportamenti discriminanti e, a volte, violenti che si possono manifestare nella quotidianità. Sperimentare la disabilità, conoscere i sintomi, capire la diversità vuol dire contribuire a costruire un futuro più equo, più responsabile, meno discriminante. Se migliora la qualità di vita anche di una sola persona, migliora la società tutta. L’impatto sociale di questo progetto può quindi determinare non solo il miglioramento della vita delle persone con sclerosi multipla, ma alzare la consapevolezza della comunità e dei ragazzi verso una maggiore attenzione al contesto in cui vivono e per poter sviluppare un proprio pensiero verso una società più giusta e solidale, più inclusiva, più vera. In questa ottica, il presente progetto di servizio civile vuole gestire il presente guardando al futuro, collocando e guidando i ragazzi verso un percorso partecipato di solidarietà e condivisione, di cittadinanza attiva e sviluppo solidale e sostenibile.

Quali attività sono previste:

realizzare incontri di sensibilizzazione e laboratori esperienziali nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile per attivare competenze civiche;

organizzare eventi culturali, ricreativi e sportivi sui temi dell’inclusione sociale e della partecipazione attiva;

costruire e promuovere itinerari turistici accessibili;

favorire e veicolare una corretta informazione sulla sclerosi multipla e sui diritti delle persone con disabilità.

“Smuoviamoci_relazione, sensibilizzazione, alfabetizzazione digitale”

Attraverso l’azione dei ragazzi in servizio civile, il progetto vuole concretizzare la mission di Asim, cioè offrire l’opportunità alle persone con disabilità per recuperare spazi di autonomia, libertà di scelta, vuole essere un contributo per garantire il godimento di tutte le libertà fondamentali, perché le discriminazioni si nascondono nell’ambiente fisico, ma anche nelle abitudini, nelle norme scritte e informali, nei comportamenti quotidiani, nelle scelte amministrative come negli atteggiamenti e nelle relazioni. I ragazzi possono diventare lo strumento per cambiare la realtà delle cose consentendo al maggior numero possibile di persone con sclerosi multipla di comprendere l’utilità di Aism per sé e per le persone che vivono accanto e quindi per entrare in contatto con Aism e instaurare una relazione duratura. Si può quindi auspicare che i ragazzi del servizio civile impegnati in questo progetto possano rappresentare una chiave di volta fondamentale per modificare radicalmente l’approccio della società alla disabilità.

Quali attività sono previste:

accogliere e supportare le persone coinvolte nella sclerosi multipla;

promuovere l’alfabetizzazione digitale;

facilitare la socializzazione attraverso attività a favore dell’inclusione;

organizzare eventi di sensibilizzazione;

mappare i luoghi accessibili;

favorire la mobilità delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

“Mi fa piacere ricordare a tutti – continua il presidente – che, oltre ai posti ordinari, sono disponibili dei posti riservati ai giovani con disabilità, sclerosi multipla o patologie correlate (patologie infiammatorie/demielinizzanti/degenerative del sistema nervoso centrale, quali per esempio la Neuromielite ottica). I candidati che faranno domanda per questi posti riservati, dovranno presentare al momento del colloquio una certificazione della propria disabilità o autocertificazione”.

Come presentare e inviare la domanda

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (Dol) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. Per poter scegliere un progetto Aism, occorre inserire nel campo “Codice ente” la seguente dicitura: SU00114.

Per informazioni chiamare o mandare un messaggio Whatsapp al numero 335.154.9933.