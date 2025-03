“Io mi racconto!”: i prossimi appuntamenti della rassegna letteraria

Grosseto. La rassegna “Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari“, promossa dalla Rete Grobac, delle biblioteche, degli archivi e dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata, in collaborazione con la Fondazione Archivio diaristico nazionale, fa tappa, venerdì 7 marzo, alle 17, nei territori di Monte Argentario e Manciano grazie alle collaborazioni con le biblioteche comunali.

Alla sala ex Onmi di Porto Santo Stefano, infatti, è in programma la presentazione del libro di Michele Della Corte “Io e il mondo” (edizioni Effigi), mentre al “Le Stanze” di Manciano sarà protagonista il volume di Monica Granchi “Mio nonno era comunista” (Effigi). A presentare i libri saranno, rispettivamente, Laura Della Corte, figlia dell’autore, affiancata da Daniele Dominici, storico della scienza, ed Elena Vellati, storica, mentre a Porto Santo Stefano, a dialogare con l’autrice sarà la giornalista Lina Senserini.

“Io e il mondo”

Lo scienziato Michele Della Corte racconta la sua vita complessa, ricca, a tratti drammatica di uomo di scienza, militante clandestino e uomo di progresso, perché i figli sappiano e trasmettano e i nipoti ricordino. Il suo racconto prende avvio dalla vita nell’azienda agricola senese di famiglia e si conclude con la realizzazione del sogno di creare nella facoltà di Medicina una cattedra di Fisica con l’obiettivo di rivolgere ai medici quell’insegnamento che è alla base della ricerca medica e della pratica clinica. Ripercorre così le tappe di quella esperienza di avanguardia, che si intreccia però con il suo impegno da militante, la guerra, l’adesione alla Resistenza. Nel racconto della sua vita e delle sue vicende personali, Della Corte tiene sempre conto del mondo intorno, portando il lettore anche dentro agli eventi che hanno fatto la Storia del Novecento.

“Mio nonno era comunista”

Monica Granchi ripercorre il suo percorso, tra gli anni Sessanta e Settanta, di educazione sentimentale, sociale, politica ed intellettuale. È la storia di una bambina divenuta donna tra il rigore della famiglia materna, operaia e comunista, e quello della famiglia paterna, cattolica e contadina in una delle provincie più “rosse” di Italia, quella di Siena. Al centro del libro il nonno, idealista e intransigente, onesto lavoratore, che guarda con diffidenza al nuovo e ha un amore smisurato per la musica, imparata da autodidatta e per i versi di Dante e dell’Ariosto, che declama a memoria. Un libro, impreziosito dall’illustrazione di copertina di Sergio Staino, che non è un saggio politico, né storico, ma che con la forza tipica del romanzo dà uno spaccato di un’epoca.

La rassegna “Io mi racconto! Autobiografie, memoir e diari” prosegue per tutto il mese di marzo e ad aprile nei luoghi della Rete Grobac. Per informazioni ed eventuali modifiche sul calendario degli eventi: www.bibliotechedimaremma.it