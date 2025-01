Perdita sulla rete idrica in città: AdF al lavoro, possibili sospensioni del flusso dell’acqua

Aggiornamento ore 10.37: in corso i complessi lavori per la riparazione della perdita sulla condotta idrica in piazza La Marmora, a Grosseto.

Per effettuare l’intervento è stato necessario chiudere il flusso, pertanto si potranno verificare temporanee sospensioni dell’erogazione idrica in viale Sonnino, piazza La Marmora, via Alfieri, via Ferrucci, via Martiri di Belfiore e vie limitrofe. Potrebbero inoltre verificarsi temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che, a partire dal ripristino del servizio, rientreranno progressivamente con il passare del tempo.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, dopo le ore 20.

Grosseto. Nel corso della serata di ieri (15 gennaio), è stata segnalata una perdita sulla rete idrica in piazza La Marmora, a Grosseto.

AdF ha prontamente attivato i propri tecnici, che si sono recati sul posto effettuando le verifiche necessarie a predisporre l’intervento di ripristino, oltre ad attuare le manovre idriche necessarie per eliminare la presenza di acqua sulla strada. I lavori sono iniziati questa mattina intorno alle 7 e si preannunciano complessi, tanto da richiedere l’intera giornata per essere portati a termine.

L’intervento potrebbe comportare possibili sospensioni del flusso idrico, che saranno comunicate attraverso i consueti canali di AdF (sito, canale Whatsapp, app Cittadino informato) a seconda dell’andamento dei lavori.

Notizia in aggiornamento