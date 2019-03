Cos’è e come funziona l’assicurazione per perdita del lavoro

La particolare formula assicurativa concepita nel caso di perdita del lavoro costituisce uno strumento utile a stabilizzare una situazione sempre più a rischio di precarietà che spesso mette in pericolo la sicurezza conseguente dal poter contare su un impiego e intacca il livello reddituale di una famiglia nel caso in cui manchi lo stipendio.

Vista la delicatezza della situazione economica, la difficoltà di rilanciare i consumi e i conseguenti effetti con cui tali circostanze pesano sui mercati, anche gli indici occupazionali rischiano di essere soggetti a subire una costante decrescita mettendo a rischio un gran numero di lavoratori.

Ci si trova in un momento di forte instabilità lavorativa e ciò determina spesso il dover fare i conti con la mancanza di un’entrata fissa con cui gestire le spese mensili di una famiglia.

Date queste premesse, l’idea di una polizza che garantisca una carta sicurezza in caso di perdita del lavoro può rappresentare uno strumento particolarmente utile.

Vista la criticità dello scenario complessivo anche il mercato del credito ha imposto nuove norme volte a ridurre drasticamente il rischio di eventuali insolvenze da parte di clienti che richiedono mutui o altri tipi di finanziamenti, imponendo una serie di garanzie a tutela del reddito.

Non è stato solo il mondo bancario e degli istituti di credito a considerare sotto una nuova luce ile variazioni in atto nel mercato occupazionale.

Anche le assicurazioni hanno varato coperture di nuova concezione, studiate per offrire garanzie a chi si sente a rischio perdere il proprio lavoro e voglia premunirsi nel caso si trovi a vivere tale situazione.

Esistono particolari forme assicurative in grado di garantire al cliente di percepire una somma adeguata, per un determinato periodo di tempo, nel caso in cui perda il posto di lavoro e si veda dunque costretto a non percepire in modo con la cadenza necessaria il proprio stipendio.

Cos’è l’assicurazione perdita lavoro e a chi può servire

La polizza perdita lavoro è una particolare formula assicurativa che nasce con l’obiettivo di garantire all’assicurato, soggetto a qualche imprevisto lavorativo, la stabilità economica necessaria a permettergli di cercare una nuova posizione lavorativa senza avvertire il peso conseguente all’improvvisa interruzione del reddito percepito fino al momento della prossima occupazione.

L’assicurazione perdita lavoro può essere definita come una vera e propria assicurazione dell’impiego.



Chi può richiedere l’assicurazione perdita lavoro e cosa copre?

L’assicurazione perdita lavoro può essere richiesta dai lavoratori dipendenti impiegati nell’ambito del settore pubblico o privato.

La copertura si attiva sottoscrivendo il relativo contratto e ha valore nel caso in cui i clienti perdano la propria occupazione per cause che non dipendono dalla loro volontà, come circostanze di ristrutturazioni aziendali o crisi produttive che impongono all’impresa datrice di lavoro di effettuare tagli sul personale.

Sono quindi esclusi come possibili beneficiari i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che vengano licenziati per giusta causa, i lavoratori che presentino una lettera di dimissioni di propria volontà o abbiano che abbiano risolto in modo consensuale il rapporto di collaborazione percependo un incentivo per trovare una nuova occupazione.

Per tutti i casi che rientrano in quanto previsto dalla polizza, a copertura garantisce la liquidazione mensile di una cifra stabilita a priori in base alle indicazioni del contratto di finanziamento.

