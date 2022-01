Sostegno alle famiglie con minori disabili: dal Comune altri 70mila euro

Il Comune di Grosseto ha messo a disposizione un ulteriore stanziamento di 70mila euro, che va ad aggiungersi ai fondi regionali già previsti, da destinare al sostegno alle famiglie con minori disabili. Si tratta di un aiuto concreto che rappresenta una possibilità in più per l’accesso a un contributo economico e che non sostituisce o impedisce la partecipazione al bando regionale.

Tutta la documentazione per presentare domanda è scaricabile dal sito del Comune al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/sezioni/bandi-e-gare/.

La stessa documentazione può essere ritirata anche all’Ufficio relazioni con il pubblico, in corso Carducci n.1/A, che osserva il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 (escluso il mercoledì), e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.30. Sarà inoltre possibile rivolgersi agli uffici del Servizio sociale e sport, in via degli Apostoli n.11, previo appuntamento telefonico ai numeri 0564.488746 e 0564.488862. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12 del 22 febbraio.

“Abbiamo voluto introdurre questa nuova misura di sostegno – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Sara Minozzi – per essere sempre più vicini nei fatti alle famiglie che vivono quotidianamente, al loro interno, la difficile realtà della disabilità. Lo stanziamento, che va ad aggiungersi ai sussidi già previsti, rappresenta dunque un altro strumento cui fare ricorso per affrontare e risolvere ogni possibile disagio. L’attenzione costante alle fasce più deboli ed esposte della popolazione, come le famiglie con minori disabili, deve continuare ad essere il segno distintivo di un’amministrazione sensibile e inclusiva”.