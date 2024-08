“Le donne del cuore”: lo spettacolo in scena al castello

Montemassi (Grosseto). Sabato 17 agosto, alle 21, al castello di Montemassi va in scena “Le donne del cuore”.

La memoria del passato che torna al presente, una storia intima quella di Adele, vedova calabrese giunta a Montemassi per un matrimonio per procura. Il nuovo gruppo di teatro-danza di Montemassi, “Lega-Menti”, porta in scena in chiave moderna una storia che vuole essere un omaggio a tutte le donne, a tutte le “donne del cuore”. Lo spettacolo coinvolge anche la scuola di tango “Blue Moon” di Grosseto, diretta da Tania Grisostomi e Luigi Bisello, e la fisarmonica di Gabriele Venturi. Voce narrante e testi di Giovanna Murreddu, sotto la regia di Sergio Lattanti.

Lo spettacolo rientra nel cartellone estivo di Arci Montemassi con il patrocinio del Comune di Roccastrada.

I posti sono limitati e quindi è obbligatoria la prenotazione telefonando nelle ore serali, o inviando un sms o un whatsapp al numero 371.6925467.

Prezzo del biglietto 12,00 euro. Riduzione per soci Arci (presentando la tessera) a 10,00 euro.