Via Bicocchi, le civiche: “Il piano del traffico ha reso la strada abbandonata da tutti”

“Via Bicocchi ormai è una strada abbandonata dal traffico e dalle persone“.

A dichiararlo, in comunicato, sono le liste civiche In movimento per Follonica e Follonica nel cuore.

“Una delle arterie principali delle città che per decenni ha rappresentato uno dei punti nevralgici del commercio follonichese vede tanti fondi con il cartello ‘Vendesi’ attaccato sulle saracinesche abbassate – continua la nota -. L’ultima in ordine di tempo è quella del bar della famiglia Peggi, che in via Bicocchi aveva scelto di allargare la propria attività e che, invece, da quello che si dice abbia chiuso definitivamente i battenti. Via Bicocchi è uno spettacolo desolante in pieno centro, segno dei tempi che cambiano, ma anche di scelte sbagliate, ritardi e mancati investimenti da parte dell’amministrazione comunale. Sicuramente alla base della crisi della via c’è il piano del traffico: impedire alle auto di attraversare interamente l’arteria avrebbe dovuto incentivare le persone a muoversi a piedi ed invece con le auto se ne sono andate anche le persone. Occorre prendere atto che tra shopping online e centri commerciali i negozi non facilmente raggiungibili dalle auto e dotati di parcheggi nelle vicinanze sono destinati a perire. Per tutto il resto ci sono le chiacchere accademiche da parte di quelli ‘che bisogna abituare la gente ad andare a piedi’”.

“Il risultato di questa politica è tutta in un piano del traffico che ha allontanato le persone dal centro e che, nonostante le promesse di rinnovo, è sempre lo stesso da oltre un decennio. Se si vuole sperare di rilanciare il centro occorre necessariamente consentire alle auto di percorrere interamente via Bicocchi e via Colombo come prima e rinnovare gli arredi urbani di quelle strade con criteri estetici degni di una cittadina turistica – termina il comunicato -. D’altronde con i nuovi motori green poter accedere ai luoghi in auto dovrebbe costituire un problema superabile“.