Sport, cultura e arte: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Si apre con i Campionati sportivi dell’Ordine degli Ingegneri la prima settimana di settembre, ricca di tanti altri appuntamenti sportivi, culturali e di arte a Castiglione della Pescaia.

Giovedì 5 settembre al via il X° Campionato nazionale di vela degli Ordini degli ingegneri d’Italia. Gli ingegneri provenienti da tutta Italia si sfideranno in una regata nelle acque antistanti il Molo di Levante con imbarcazioni a vela mono tipo “Este 24”.

Nel pomeriggio, alle 17, una nuova visita guidata al giardino Viaggio di Ritorno, il parco daArte contemporanea del bio architetto Rodolfo Lacquaniti.

Venerdì 6 settembre continuano i campionati di vela degli Ordini degli ingegneri, ma la sera l’appuntamento è in piazza Solti alle 21.15 con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, che chiude il suo tour estivo con un concerto straordinario sotto la direzione del violista e concertatore Francesco Fiore. Un evento unico che vedrà l’esecuzione di capolavori di Telemann, Bach, e Haendel in una cornice suggestiva e storica. In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno della chiesa di San Giovanni Battista.

Sabato 7 settembre i campionati sportivi degli Ordini degli ingegneri proseguono con il II° Campionato nazionale degli Ordini degli ingegneri d’Italia per la Classe Hansa 303, organizzato in collaborazione con la Lega navale italiana, e il convegno “Il mare è di tutti: gli ingegneri per l’inclusione e la legalità”, che si svolgerà alle 18.30 al Club velico di Castiglione, sul Molo di Levante. Il convegno, che rappresenta un momento significativo del progetto “Un mare di legalità”, sarà un’occasione di riflessione e dialogo sulle tematiche dell’inclusione e della legalità nello sport e prevede la presenza, durante le manifestazioni veliche in programma, di due cabinati a vela della “Flotta del mare di legalità”, imbarcazioni requisite alla malavita organizzata e dedicate alla memoria del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e del magistrato Francesco Coco, che saranno ormeggiati nelle acque antistanti il porto.

Nel pomeriggio, tanti incontri per gli amanti dell’arte e della cultura: a Punta Ala, dalle 17, “Architettura e paesaggio costiero. Il racconto del porto di Punta Ala”, una conferenza di approfondimento con esperti del Politecnico di Milano e l’architetto Anna Maritano, cui seguiranno interventi di ospiti special,i tra cui Giovanni Minoli, e un aperitivo a chiusura in una cornice unica come è lo Yacht Club Punta Ala; a Buriano, alle 17, ancora una visita guidata al giardino Viaggio di Ritorno; alle 17.30, al Museo archeologico di Vetulonia, visita guidata alla mostra “Il ritorno del condottiero” a cura delle archeologhe dello staff.

Dalle 19 alle 24, per le vie del borgo medioevale di Castiglione della Pescaia, è tempo di “Vino nel borgo“, una degustazione itinerante di vini con le associazioni Bacco in Toscana e Insieme in Rosa Onlus.

Per la sera l’appuntamento è a Buriano, in piazza Indipendenza alle 21.30, per lo spettacolo teatrale con Giacomo Moscato “Mythos, i miti dello zodiaco”. All’orto dei Frati invece, alle 21, presentazione del libro dell’architetto Luigi Rafanelli “60 anni di architettura contemporanea”.

Dal 7 al 14 settembre a Punta Ala si svolgeranno anche i Campionati del mondo Classe A di catamarano.

Nella giornata di domenica 8 settembre si chiudono i Campionati di vela degli Ordini degli ingegneri. E la settimana finisce con “Vino nel borgo” per le vie del borgo medievale di Castiglione della Pescaia, a partire dalle 19.