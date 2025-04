Sport, cultura e tradizioni: un weekend ricco di eventi in paese e nelle frazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Sport, cultura e tradizioni nel primo fine settimana di aprile a Castiglione della Pescaia.

Il programma

La Festa di Primavera in Pian di Rocca apre il fine settimana di eventi a Castiglione della Pescaia. Dal 4 al 6 aprile, tre giorni di divertimento con spettacoli gratuiti, stand gastronomici, musica dal vivo e tante attività per tutta la famiglia. Sabato ci sarà lo spettacolo dei Butteri della Maremma, una sfilata di moda e il cabaret con Paolo Migone; domenica escursioni fuoristrada e una mostra di mezzi d’epoca, un’esibizione di Disc Dog, il 2° torneo rionale di tiro alla fune e la sera concerto con I Reverse. Durante tutta la festa grandi e bambini saranno coinvolti nella pesca di beneficenza, il mercatino artigianale, il trucca-bimbi e i gonfiabili.

Il passaggio del 49° Trofeo Maremma, sabato 5 aprile, segna l’apertura ufficiale delle Giornate europee dello sport, portando a Castiglione della Pescaia l’adrenalina dei motori. La prova speciale di Tirli sarà la protagonista per il territorio, con partenza da Pian d’Alma e arrivo a Tirli e una sosta nel capoluogo per dare modo ai piloti di fare una pausa e godersi il borgo.

Alla biblioteca “Italo Calvino” di Castiglione della Pescaia, ultimo appuntamento con le fiabe della rassegna “Favole e Sogni”. Sabato 5 aprile, alle 16, gli attori del Teatro Studio Grosseto, diretti da Mario Fraschetti, porteranno in scena “Una volta c’era…”, un racconto liberamente ispirato a “Lo ‘gnorante” di Giamabattista Basile.

Moscione è un ragazzo di campagna che, costretto a lasciare la casa degli zii che, dopo averlo adottato, gli avevano reso la vita impossibile, con pochi soldi in tasca intraprende un viaggio alla scoperta del mondo durante il quale incontrerà personaggi straordinari, come Astrivia, gli abitanti del paese di Saettante dove tutti corrono velocissimi, gli abitanti di Rosa dei Venti e gli abitanti di Ascolta Stelle, capaci di ascoltare conversazioni lontane. Durante il viaggio, scopre di essere stato derubato dagli zii dell’eredità lasciatagli dai genitori e, grazie all’aiuto dei nuovi amici, partecipa a una gara di corsa contro il figlio della Regina vincendo una ricompensa in monete d’oro. Alla fine il giovane non tornerà più dagli zii e userà la sua ricchezza per creare un luogo di incontro per viaggiatori.

Un viaggio emozionante che accenderà l’immaginazione coinvolgendo gli spettatori nel racconto e offrendo spunti di riflessione sui temi della fiducia e dell’amicizia.

Domenica 6 aprile si svolgerà la rassegna corale “Santa Cecilia in coro”. Nella chiesa di San Giovanni Battista, a partire dalle 17, sarà possibile ascoltare il Coro Giuliano del Chiaro di Poggibonsi, diretto da Piero Lauria con l’organista Franceso Marri, il Coro dei Concordi di Roccastrada, diretto da Stefano Pioli, la Corale Santa Cecilia di Castiglione della Pescaia, diretta da Anna D’Acuto.