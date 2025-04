“Nei meandri del mostro di Firenze”: Davide Pulici presenta il suo libro

Grosseto. Nuovo appuntamento per “Chiasso!Cult” alla Mediateca digitale della Maremma (Chiasso delle Monache 9/11) a Grosseto.

Domani, venerdì 4 aprile alle 18, il giornalista Davide Pulici presenta il suo libro “Nei meandri del mostro di Firenze”, edito da Nocturno.

Pulici, fondatore della rivista Nocturno, sarà introdotto da Mirko Guerrieri ed Edoardo Checcacci. Il libro analizza come i media (film, fiction tv, talk show, programmi di intrattenimento e persino fumetti, oltre che numerosi libri e qualsivoglia mezzo di comunicazione di massa) abbiano raccontato le vicende del mostro. E, attraverso questa analisi, instilla dubbi, riesce a sfatare miti e certezze e dà il via ad una propria indagine sul caso e al contesto in cui si verificarono gli efferati omicidi.

“Per scrivere del caso criminale del Mostro di Firenze – spiega Pulici – la cosa più semplice era riprendere i capi di un discorso che avevo abbozzato diversi anni prima, in un numero di Nocturno, in cui avevo scritto qualcosa a proposito dei film e delle fiction realizzate sull’argomento. Vedevo la possibilità di seguire il filo e di dipanarlo muovendo dal cinema e dalla finzione (nel senso più vasto del termine: quindi serie e speciali tv, ma anche letteratura e fumetti) per agganciare quella realtà che li aveva generati. Che era l’unica posizione da cui mi tentava muovere e che pensavo di poter governare tra i meandri di questa storia, senza sbandare e senza perdermi nel buio”.