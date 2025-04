“Respiri di Bellezza”: torna la rassegna internazionale di danza nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Torna la grande danza internazionale al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

Dopo il successo del primo ciclo di “Respiri di Bellezza“, prende il via il nuovo calendario di appuntamenti, in programma dal 11 aprile al 6 giugno alle 17 (prima replica) e alle 18.30 (seconda replica) nella splendida cornice della chiesa dei Bigi.

Protagoniste dell’evento tre tra le più interessanti compagnie della scena internazionale e nazionale: Aiep – Ariella Vidach, IreneK e TocnaDanza, che porteranno a Grosseto produzioni sperimentali di grande impatto.

Il programma

Si comincia venerdì 11 aprile con “COREmedia”, la performance di Aiep, con coreografie inedite e site specific inserite in un contesto spazio-temporale che espande le dimensioni del reale e colloca i danzatori e il pubblico in “soglia”. Uno spazio intermedio ibrido, al limite del confine tra realtà e virtualità dove è possibile sperimentare nuove percezioni del corpo e dell’ambiente, relazionandosi con gli elementi che lo compongono così come con i soggetti che lo animano.

Venerdì 18 maggio andrà in scena la compagnia belga IreneK che offrirà al pubblico due performance molto speciali: una all’esterno dal titolo “Water, Power, Space”, che si presenta come un gioco d’acqua, potente e sensuale, pieno di magia e combattività tra due danzatori. Si svolge all’interno, invece, la seconda performance dal titolo “Histoire des pommes”. Nello spettacolo una mela il simbolo di infiniti mondi possibili in un gioco potente e sensuale che mescola sogni e realtà.

Chiude questo secondo ciclo della rassegna “Notturni”, della Compagnia veneta TocnaDanza in programma il 6 giugno. La coreografa Roberta De Rosa mette al centro della sua ricerca la memoria del corpo dei danzatori che riaffiora ogni volta potente ed inesorabile nel loro agire in scena. Ogni danzatore diviene così un archivio di emozioni, la somma dei tanti cammini, lo stupore e la meraviglia del “qui e ora” e della consapevolezza di un lavoro costruito con determinazione con sé stessi e con la scrittura originaria che poi fluisce in una grafia che prende molteplici forme.

La rassegna “Respiri di Bellezza” è promossa da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva e realizzata in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse gestito da Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio di Comune di Grosseto e dell’Istituzione “Le Mura” e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Ingresso spettacolo e visita al Museo: 3 euro.

Informazioni e prenotazioni: prenotazioni.clarisse@gmail.com