Torna il Trofeo Maremma di rally: ecco le modifiche alla circolazione e i divieti

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Le Giornate europee dello sport a Castiglione della Pescaia prendono il via con un evento spettacolare.

Sabato 5 aprile, il 49° Trofeo Maremma porterà l’adrenalina dei motori in paese. La prova speciale di Tirli sarà la protagonista per il territorio, con partenza da Pian d’Alma e arrivo a Tirli.

Le vetture passeranno dall’Ampio, raggiungeranno il centro di Castiglione per una sosta e per godersi il panorama, e ripartiranno poi per raggiungere il centro abitato di Tirli.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, con ordinanza dirigenziale, sono previste modifiche alla circolazione in strade e piazze durante il passaggio della gara.

A Tirli:

l’accesso alla frazione sarà interdetto dall’intersezione tra la S.P. n. 158 Collacchie e la S.P. n. 105 Tirli in località Pian d’Alma, in direzione di Tirli, dalle 16.30 alle 23.30 di sabato 5 aprile. Sarà fruibile la viabilità in direzione di Tirli dalla S.P. n. 105, con l’intersezione con la S.P. n. 23 “Strette” in località Ampio;

chiusura e divieto di transito e sosta sulla S.P. 105 (da Pian d’Alma a Tirli) dalle 16 alle 23.30 di sabato 5 aprile;

chiusa piazza del Popolo, indicativamente dalle 17 alle 20.15 di sabato 5 aprile per il controllo a timbro;

la S.P. 105 da Tirli all’Ampio rimarrà sempre aperta al transito.

A Castiglione della Pescaia:

chiusa una parte di via Colombo dalle 17 alle 22 di sabato 5 aprile;

divieto di sosta da piazza Orsini (che rimarrà libera al transito) al vicolo 1 di piazza Pascoli (palazzo del Monte dei Paschi)

Dai divieti sono esclusi i mezzi di polizia e i mezzi di soccorso in servizio di emergenza.

Le modifiche al traffico a Scarlino

Il Comune di Scarlino informa la cittadinanza che, in occasione della manifestazione automobilistica “49° Rally Trofeo Maremma – 10° Trofeo Maremma storico”, in programma sabato 5 e domenica 6 aprile, verranno apportate alcune modifiche temporanee alla circolazione stradale al fine di garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento dell’evento.

La manifestazione, organizzata dalla Maremma Corse, coinvolgerà diverse aree del territorio comunale, in particolare il Puntone di Scarlino.

In considerazione della complessità dell’evento e dell’importanza di garantire la sicurezza stradale, è stato disposto il divieto di transito e sosta dei veicoli nel parcheggio pubblico di via Dogana/lungomare Garibaldi a partire da venerdì 4 aprile, dalle 14, fino a domenica 6 aprile, alle 19, destinando l’area ad uso esclusivo come parco assistenza.

Nella giornata di sabato 5 aprile, dalle 7.30 alle 15.00, sul lungomare Garibaldi, corsia lato monte, sarà istituito il divieto di transito e sosta per consentire lo svolgimento delle verifiche tecniche. Durante lo stesso giorno, dalle 16.30 alle 23.30 e comunque fino al passaggio dell’ultimo concorrente, saranno vietati il transito e la sosta lungo la strada consortile Val Molina, dalla località La Zingara fino all’incrocio con la strada provinciale 105 di Tirli, per consentire lo svolgimento delle prove speciali.

Sono esclusi dai divieti i veicoli dei partecipanti alla gara, i mezzi di assistenza e di soccorso e delle forze di polizia.

Il Comune di Scarlino invita la popolazione a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà predisposta e a collaborare per garantire la buona riuscita della manifestazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il comando di Polizia municipale.