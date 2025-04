“Scriabin Concert Series”: piano recital di Mirko Galeazzi nella chiesa dei Bigi

Grosseto. Sabato 5 aprile, alle 17.30, al Polo Le Clarisse di Grosseto, torna la rassegna “Scriabin Concert Series”.

Sarà Mirko Galeazzi il pianista che si esibirà di fronte al pubblico, con un repertorio che comprende musiche di Chopin e Ravel.

L’appuntamento dell’associazione musicale Scriabin, presieduta dal maestro Antonio Di Cristofano, è organizzato in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura. L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura e dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto e ridotto speciale a 5 euro per gli alunni dell’Istituto musicale comunale” Palmiero Giannetti”) e comprende la visita al Museo Luzzetti. È possibile accedere al museo con il biglietto anche nei giorni seguenti al concerto. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 351.4397974.

Mirko Galeazzi

Mirko Galeazzi si diploma in pianoforte con il massimo dei voti all’Istituto musicale pareggiato “R.Franci” di Siena, proseguendo gli studi a Padova all’accademia “K. Szymanoski” e frequentando diverse masterclass all’Accademia internazionale di Novara. Di fondamentale importanza l’incontro con il maestro Folco Vichi, già collaboratore dell’Accademia Chigiana di Siena, con il quale ha potuto approfondire aspetti legati alla tecnica dello strumento.

Nel 2008 consegue a pieni voti il diploma in Didattica della musica al Conservatorio “G. Puccini” di La Spezia. Vincitore di concorsi nazionali e di buoni piazzamenti in concorsi internazionali, ha collaborato in svariate orchestre, tra cui l’Orchestra Città di Grosseto e l’Orchestra “C. Cavalieri”. Dal 1995 è docente di pianoforte principale, dapprima al “Centro musica G. Donizetti” di Grosseto, successivamente confluito nell’Istituto musicale “Palmiero Giannetti” di Grosseto. Dal 2015 è docente di ruolo di Educazione musicale alla scuola media.