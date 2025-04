Lavori in paese: attenzione alle modifiche al traffico

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano informa i cittadini che, a partire da lunedì 7 aprile, in via Marsala (Manciano), nel tratto compreso tra le intersezioni con via Trieste e con via del Ponticino, sarà istituito il senso unico di marcia. Tale senso unico sarà istituito in direzione inversa rispetto alla consueta viabilità, ovvero da via Trieste verso via del Ponticino.

Questa modifica alla viabilità si rende necessaria per permettere l‘esecuzione di lavori sulla sede stradale, che comprendono la sistemazione e la sostituzione di alcune pietre. L’inversione del senso unico ha l’obiettivo di garantire la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori e, allo stesso tempo, assicurare il transito veicolare verso il centro storico di Manciano.

«Questo è un intervento fondamentale per riqualificare una delle vie principali di Manciano, migliorandone la sicurezza e la percorribilità per i cittadini e i visitatori – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Marco Galli –. Si tratta di una prima parte, la seconda verrà messa in opera dopo Pasqua: purtroppo, il maltempo delle scorse settimane non ha permesso di iniziare prima i lavori. Questo progetto fa parte di una serie di interventi di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture stradali della città, volti a rendere più sicure e accoglienti le principali arterie urbane. Siamo certi che i cittadini comprenderanno l’importanza di questi lavori e collaboreranno rispettando la nuova viabilità».

L’ordinanza entrerà in vigore al momento dell’installazione della segnaletica stradale prevista. Il Comune invita i cittadini a rispettare la nuova regolamentazione per garantire la sicurezza stradale e il regolare svolgimento dei lavori.