Progetto Erasmus+: missione istituzionale a Valencia per la Provincia di Grosseto

Grosseto. La Provincia di Grosseto, insieme a Upi Toscana, ha partecipato a una missione istituzionale a Valencia per consolidare il proprio impegno nei progetti di mobilità giovanile nell’ambito del programma Erasmus+.

Quest’anno sono 84 i giovani della provincia di Grosseto che faranno un’esperienza all’estero con il progetto Erasmus, accompagnati dai docenti. Si tratta di 10 neodiplomati che partecipano al programma Erasmus Pro della durata di 3 mesi e 74 studenti di quarta superiore che hanno aderito all’Erasmus+. Inoltre, sette docenti parteciperanno ad un corso di formazione in lingua inglese di una settimana a Valencia.

La Provincia di Grosseto ha ottenuto di recente anche un prestigioso riconoscimento dall’Unione Europea per le buone pratiche di attuazione del programma Erasmus Plus: si tratta del Label di eccellenza, un attestazione che certifica l’alta qualità del lavoro svolto in questi anni.

Upi Toscana ha partecipato alla missione non solo per supportare l’iniziativa, ma anche per apprendere questa buona pratica e lavorare affinché possa diventare una progettazione condivisa con le altre Province toscane. L’obiettivo è quello di estendere le opportunità offerte da Erasmus+ a un numero sempre maggiore di giovani su tutto il territorio regionale, rafforzando la rete di collaborazione tra le istituzioni.

“Grazie ai progetti di mobilità giovanile – commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – ci sono ragazzi che hanno avuto la possibilità di uscire per la prima volta dall’Italia e dalla Toscana, toccando con mano il valore dell’Europa. La mobilità giovanile non è solo un’opportunità educativa, ma un percorso di formazione alla cittadinanza europea. Vivere e studiare all’estero consente ai nostri giovani di sviluppare competenze linguistiche, capacità di adattamento e un’apertura mentale fondamentale per affrontare un mercato del lavoro sempre più globalizzato. La visita a Valencia rafforza la nostra convinzione che la mobilità internazionale sia sempre più essenziale. Ringrazio l’ufficio della Provincia, perché dietro a questi risultati c’è un enorme lavoro del nostro personale, fatto di rapporti, scadenze e adempimenti. Ma al di là degli aspetti burocratici, li ringrazio perché ci mettono il cuore in quello che fanno. Il valore dell’operato della Provincia di Grosseto è stato pienamente riconosciuto anche a Valencia”.

Nel corso dell’incontro sono stati approfonditi temi chiave come la mobilità studentesca, le politiche linguistiche nell’istruzione e i modelli educativi adottati dalla Generalitat Valenciana.

La delegazione della provincia di Grosseto era composta dal presidente Francesco Limatola, dal responsabile del progetto per la Provincia di Grosseto, Mauro Franci, e dal segretario generale della Provincia di Grosseto, Roberto Dottori. Presente anche il direttore di Upi Toscana, Ruben Cheli.

Durante la missione, la delegazione ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni educative valenciane, tra cui Daniel McEvoy Bravo, segretario regionale dell’Istruzione della Comunità Valenciana, Óscar Gonzalvo, direttore generale della Pianificazione educativa e politica linguistica, Vicent Satorres, vicedirettore generale della Politica linguistica, Armando Martí Recuenco, direttore generale dell’Innovazione e Inclusione educativa, e Luis Torres, segretario generale per la Pianificazione educativa.