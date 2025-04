Prove di carico sul ponte che attraversa il torrente: chiuso un tratto di strada

Grosseto. La Provincia di Grosseto ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura temporanea al traffico, su entrambi i sensi di marcia, del ponte sul Magione/torrente Radicata (nel tratto dal km 4+700 circa) della Strada Regionale 74 Maremmana, a partire dalle 8.30 di venerdì 4 aprile e fino al termine delle indagini strumentali previste per verificare la portanza del ponte tramite “prove di carico”.

La zona interessata dalle prove di carico sarà delimitata da idonei presidi di sbarramento in modo tale da renderla fruibile solo ai mezzi e operatori addetti ai lavori.

Il personale addetto alla viabilità e al servizio di Polizia Stradale della Provincia sarà impiegato nei punti sensibili del tracciato per consigliare informazioni sui percorsi alternativi per il cambio di itinerario.

Nel frattempo, la Provincia di Grosseto ricorda che è in corso di validazione il progetto definitivo per il rifacimento del ponte, per il quale l’Ente ha già stanziato le risorse in bilancio, pari a .