Massa Marittima è un Comune ciclabile: sulla città sventola la bandiera gialla

Il Comune di Massa Marittima riceve per il secondo anno consecutivo il riconoscimento di Fiab-Comuni ciclabili che valuta il grado di ciclabilità dei territori e incentiva le amministrazioni comunali ad adottare politiche bike friendly.

Anche quest’anno, nella città del Balestro sventola quindi la bandiera gialla di Fiab- Comuni ciclabili con un bike smile, assegnato dalla Federazione italiana ambiente e bicicletta al Comune di Massa Marittima, per l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della bicicletta.

“Il Comune di Massa Marittima – spiega il vicesindaco Maurizio Giovannetti – ha visto accolta per la prima volta nel 2020 la richiesta di far parte dei Comuni ciclabili, entrando nel circuito delle città italiane a misura delle due ruote. Non è scontato rimanere dentro questo circuito, perché ogni anno il team di valutazione prende in esame il territorio secondo criteri oggettivi e sulla base di specifici parametri. Nel caso di Massa Marittima è stato confermato il bike smile anche nel 2021 e ne siamo felici perché è un riconoscimento a cui teniamo molto, che attesta l’impegno nella promozione di una mobilità alternativa e ci sprona a fare sempre meglio in termini di servizi e accoglienza dei bikers”.

“Massa Marittima – prosegue il vicesindaco –, con la sua ampia rete di percorsi ciclabili, è una meta ideale per il cicloturismo. Abbiamo un bike garage e un infopoint dedicato e a breve sarà on line una nuova piattaforma web in cui il turista potrà trovare tutte le informazioni sui servizi a disposizione per chi vuole visitare il territorio con la bici. Fondamentale sarà portare avanti una strategia comune con gli altri territori bike friendly ricadenti nel comprensorio delle Colline Metallifere che ci consentirà di fare un ulteriore salto di qualità”.

“Una conferma che attendevamo e che attesta l’impegno costante dell’amministrazione comunale nella promozione del cicloturismo – afferma Angelo Fedi, presidente di Fiab Grossetociclabile –. Grazie all’adesione al club “Comuni ciclabili”, i quattro Comuni dell’Ambito territoriale turistico Maremma Nord Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Scarlino e Follonica, dei quali tre ricadenti nel comprensorio del Parco nazionale delle Colline Metallifere, hanno adesso l’opportunità per sedersi intorno ad un tavolo e dare vita ad una progettazione integrata di una rete cicloturistica che vada oltre i singoli confini comunali e non si fermi ai soli sentieri da Mountain Bike. La nascente Ciclopista Tirrenica e il recupero dei vecchi tracciati delle ferrovie minerarie dismesse possono essere da spunto per mettere sul terreno un progetto cicloturistico ambizioso, ma che certo porterebbe un altissimo valore aggiunto al territorio”.