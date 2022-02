Ordigno bellico ritrovato nel bosco: artificieri in azione per farlo brillare

Ennesimo ritrovamento di un residuato bellico nel comune Massa Marittima.

Ad operare sono stati chiamati gli artificieri dell’Esercito provenienti dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, a seguito della richiesta di intervento da parte della Prefettura di Grosseto. Gli artificieri sono entrati in azione per mettere in sicurezza l’ordigno rinvenuto in una zona boschiva in località Montegusciani.

Le operazioni di bonifica si sono svolte questa mattina, presenti le forze dell’ordine locali e un’assetto della Croce Rossa Italiana, e si sono concluse con il brillamento della granata da 37 millimetri (scatola a mitraglia), di nazionalità americana, in un’area idonea non lontana dal luogo del rinvenimento.

Il 2° Reggimento Genio Pontieri interviene quotidianamente per eliminare la minaccia costituita dagli ordigni bellici rinvenuti nelle province di competenza di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa Carrara, Pisa, Lucca, Siena, Livorno, Grosseto, Arezzo, Pistoia e Prato.