Bonus sociale idrico integrativo: pubblicato il bando del Comune

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica ha pubblicato il bando per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato, rivolte ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

Il bando prevede l’assegnazione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari rivolti ai nuclei familiari residenti nel comune di Follonica che, alla data di presentazione della domanda, possiedono specifici requisiti di natura socio-economica. Le persone in possesso dei requisiti necessari possono presentare domanda per ottenere il Bonus sociale idrico integrativo fino al 13 giugno 2024.

I requisiti

Oltre ad avere la residenza anagrafica nel Comune di Follonica, è necessario avere la titolarità dell’utenza domestica e di residenza all’indirizzo della fornitura idrica; è poi richiesto il possesso di una dichiarazione sostitutiva unica, e relativa attestazione Ise/Isee, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee ordinario) del nucleo familiare inferiore o uguale a 13mila euro (per le famiglie più di 3 figli a carico, l’Isee deve risultare inferiore o uguale a 20mila euro). Gli utenti titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza devono comunque presentare la domanda di Bonus idrico, dichiarando di essere titolari di reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza (al posto dell’attestazione Isee).

Il bando

Il bando integrale è scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Follonica www.comune.follonica.gr.it, alla sezione socio-educativi. Le domande di partecipazione, redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva, accompagnate da un documento di identità e da tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti e disponibili all’ufficio politiche abitative di via Roma 47, chiamando al numero 0566.59014.

La domanda

Il modulo di domanda dovrà essere compilato rigorosamente a cura degli interessati. Gli uffici comunali non potranno fare assistenza per la compilazione delle domande che, pertanto, al momento della consegna, dovranno essere complete in ogni voce. La domanda, con la relativa documentazione allegata, dovrà essere inviata tramite Pec – Posta elettronica certificata all’indirizzo follonica@postacert.toscana.it entro e non oltre il 13 giugno 2024 alle ore 12.00.

In alternativa, la domanda potrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune oppure spedita tramite raccomandata postale A/R entro il termine di scadenza del bando all’indirizzo del Comune “Largo Cavallotti, 1 – 58022 – Follonica (GR)”. Per le istanze spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. Il Comune non si assume responsabilità alcuna per eventuali ritardi o dispersioni di domande per disguidi postali o imputabili a terzi.

Per informazioni: Alberto Caturelli, tel. 0566.59014, e-mail acaturelli@comune.follonica.gr.it.