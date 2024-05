Verso le amministrative, Faenzi: “Faremo diventare Scarlino una località termale”

Scarlino (Grosseto). “Ho un sogno, quello di fare di Scarlino una località termale. E questa sarà una delle mie priorità, su cui punterò con forza assieme alla mia squadra: il territorio infatti ha un’acqua importante, con un grande contenuto di litio ed è anche un’acqua digestiva”.

A dichiararlo è Monica Faenzi, candidata a sindaco di Scarlino per la lista Scarlino Futura.

“E’ un punto di forza, finora sottovalutato, che potrebbe rilanciare l’intero settore turistico, con uno sviluppo economico senza precedenti per questo comune: sappiamo bene che il turismo termale è un turismo destagionalizzato, che porta presenze durante tutto l’anno, anche nei mesi invernali – spiega la candidata –. Ed è anche un modo per garantire occupazione al territorio, creare nuovi posti di lavoro per i nostri giovani, dare una nuova chance agli imprenditori. Il tutto rispettando le caratteristiche ambientali di questa terra. Per fare tutto ciò è necessario approvare al più presto il Piano operativo: purtroppo anche da questo punto di vista ci sono stati negli ultimi anni ritardi”.

“Ebbene, con Scarlino Futura al Governo questo non avverrà più – termina Monica Faenzi –: trasformeremo nel più breve tempo possibile il sogno della località termale in realtà”.