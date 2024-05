“Il Maggio dei Libri”: la Biblioteca della Ghisa organizza iniziative con gli studenti

Follonica (Grosseto). Anche quest’anno la Biblioteca della Ghisa aderisce a “Il Maggio dei Libri“, una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono, ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Nella sua missione, “Il Maggio dei Libri” coinvolge in modo capillare enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati.

In Italia, ma non solo,ogni anno, infatti, la campagna varca i confini nazionali unendo nella comune passione per la lettura diverse realtà, come le scuole italiane all’estero.

Infatti, grazie alla collaborazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel corso delle edizioni si sono svolti appuntamenti in numerosi Paesi, tra cui Argentina (Buenos Aires e Morón), Belgio (Liegi e il sito Unesco di Blegny-Mine), Brasile (San Paolo), Canada (Toronto), Croazia (Albona e Zara), Francia (Lione e Parigi), Germania (Berlino), Grecia (Atene), Perù (Lima), Romania (Bucarest), Slovenia (Pirano), Spagna (Barcellona), Svizzera (Lugano e Poschiavo) e Turchia (Smirne), oltre a iniziative organizzate da 46 tra Istituti italiani di cultura, ambasciate e consolati all’estero di tutto il mondo.

La Biblioteca della Ghisa di Follonica organizza 4 incontri con le scuole, il 13 e il 27 maggio, in compagnia di Valentina Lisi, scenografa, costumista e animatrice di figure, specializzata nelle tecnologie della carta e nelle tecniche di animazione del teatro di carta e del teatro delle ombre. Ha creato Manifattura Lizard, una realtà teatrale e laboratoriale aperta a grandi e bambini e inventerà “Storie di origami” con i bambini e le bambine di alcune classi della scuola primaria “Don Milani” di Follonica.