Verso le amministrative, Bragaglia: “Saremo un’amministrazione positiva”

“Creare una sinergia di buone amministrazioni, di amministrazioni come la nostra, che è stata definita dei 30 anni, cioè che in ventiquattro mesi aveva già fatto quello che gli altri non hanno fatto in tre decenni, e fatelo scegliendo quello che, in provincia di Grosseto, si sta affermando come il buon governo del centrodestra e si stra diffondendo a macchia d’olio anche fuori”.

Un messaggio finale del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha chiuso tra gli applausi la campagna elettorale del candidato sindaco di “Per Civitella Paganico” Alessandro Bragaglia.

“Noi abbiamo dato voce alla gente – afferma Bragaglia – e lo abbiamo fatto attraverso i nostri candidati, con un programma che è nato dagli incontri dei cittadini. Non ci siamo nascosti come hanno fatto i nostri avversari”.

Bragaglia, sostenuto nell’evento finale, oltre che da Vivarelli Colonna, anche dai senatori della Lega Alberto Bagnai e Manuel Vescovi e dal deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, oltre che dai segretari provinciali della Lega Andrea Ulmi e di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi e dal rappresentante di Forza Italia Elismo Pesucci, ha poi attaccato la lista avversaria su un punto.

“Leggo – afferma – che dal loro programma scrivono di non aver mantenuto quanto promesso nella scorsa campagna elettorale. Un’ammissione che dovrebbe già di per sé far capire perché i cittadini di Civitella Paganico dovrebbero cambiare, della serie ‘errare è umano, perseverare è diabolico’”.

Bragaglia ha ripercorso anche la sua campagna. “Essere un candidato sindaco non del territorio – afferma il medico – non mi ha reso la vita facile. All’inizio avvertivo la difficoltà che questo comportava. Con una campagna d’ascolto mirata, la comprensione dei problemi e il far notare come in molti comuni, a partire da Grosseto, il sindaco è arrivato da fuori, adesso con Vivarelli Colonna che risiede nel comune di Orbetello e prima, per dieci anni, con un sindaco che veniva da Follonica, questa è stata la scelta effettuata. Un messaggio che credo sia passato e penso che i cittadini abbiano apprezzatp la mia voglia di mettermi in gioco”.

Insomma, Bragaglia lancia l’appello finale. “Credo che Civitella Paganico – conclude – possa scegliere di cambiare e di adottare la buona amministrazione del centrodestra. Io ne sono convinto e la mia squadra è motivata, credo che la nostra sarà davvero un’amministrazione positiva con Alessandro Bragaglia sindaco”.