Sanità, la Lega: “Troppe carenze all’ospedale, bocciati dalla maggioranza due nostri atti”

Castel del Piano (Grosseto). “Nel contesto della presentazione del nuovo Piano socio-sanitario regionale, ho proposto due distinti atti per sollecitare l’attenzione della Giunta sulle carenze presenti all’ospedale di Castel del Piano”: a dichiararlo è Massimiliano Baldini, consigliere regionale della Lega.

“In particolare, mi sono soffermato sulle conclamate lacune relative specialmente al personale infermieristico ed Oss, ma anche a livello di medici la situazione appare sempre più preoccupante”, prosegue il consigliere.

“Parrebbe che, a causa di questa carenza, i dipendenti rischino, addirittura, in alcuni casi di non poter godere delle previste ferie e talvolta siano pure richiamati in servizio, quando usufruiscono del turno di riposo. Altra problematica, sempre presente nel predetto nosocomio, concerne il servizio trasfusionale; mancherebbero, infatti, gli idonei macchinari per svolgere le normali pratiche sanitarie”, sottolinea il rappresentante della Lega.

“Insomma, un focus a mio avviso di buonsenso, ma la maggioranza in Consiglio regionale non ha ritenuto di approvare quanto da me richiesto formalmente. Ad ogni modo, continuerò nell’opera di pungolo, affinchè gli amiatini possano avere un’assistenza sanitaria più efficiente possibile”, conclude Massimiliano Baldini.