Scontro tra un’auto e un furgone: tre feriti, una persona trasportata a Siena in gravi condizioni

Grosseto. Incidente lungo la strada provinciale 149, tra Giuncarico e Montepescali, nel comune di Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, oggi pomeriggio, poco dopo le 14.30, un’auto, con a bordo due persone, e un furgone, con a bordo il solo conducente, si sono scontrati.

Nell’impatto, sono rimaste ferite tre persone: una ragazza di 18 anni è stata trasportata in codice 2 al pronto soccorso di Grosseto; l’altro occupante dell’auto, un uomo di 23 anni, è stato trasportato dall’elisoccorso Pegaso 2 in codice 3 al Policlinico Le Scotte di Siena; il conducente del furgone è stato trasportato al pronto soccorso di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco, oltre all’automedica di Grosseto, Pegaso 2, due ambulanze della Pubblica Assistenza di Sassofortino e della Croce Rossa di Grosseto.