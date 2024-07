Solidarietà e Sviluppo: via al servizio civile per tre giovani nelle sedi della cooperativa 

Grosseto. Via al servizio civile universale per tre giovani presso la cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo.

Giovedì 27 giugno, nelle sedi di Bagni di Lucca e Grosseto, hanno preso servizio i primi due operatori volontari, ai quali si aggiungerà poi un terzo nella sede di Sassari. Essi prenderanno parte al progetto “Abilità condivise: far crescere l’inclusione sociale”, che vede Solidarietà e Sviluppo come ente di accoglienza per il loro impiego.

Il progetto fa parte del programma “Quasi amici 2023” finanziato con Decreto 1233 del 22 dicembre 2023 del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e rientra all’interno dei 358 programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero, per un impiego complessivo di 52mila 236 operatori volontari.

La cooperativa e impresa sociale Solidarietà e Sviluppo, per il servizio civile universale, è accreditata come ente di accoglienza di Confcooperative – Confederazione delle cooperative italiane.

“La scelta volontaria di dedicare il proprio tempo al servizio della comunità – dichiara il presidente della cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo Alessandro Ghionzoli – rappresenta un’importante occasione di formazione e di crescita per i ragazzi, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il nostro territorio. Un’esperienza di grande valore formativo e civile, che permetterà ai giovani di cimentarsi in attività di inclusione sociale e culturale, entrambi valori fondanti della cooperativa”.