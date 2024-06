Una nuova casina dell’acqua in paese: ecco dove

Arcidosso (Grosseto). Ad Arcidosso si svela la casina dell’acqua di AdF.

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova casina in via Tibet, amica della salute e dell’ambiente, che consegnerà ai cittadini un’acqua buona, sicura e senza plastica.

L’appuntamento è per martedì 25 giugno alle 9 in via Tibet, nel comune di Arcidosso, dove a inaugurare la casina saranno il sindaco Jacopo Marini e il presidente di AdF Roberto Renai.

Prosegue così il progetto di AdF che vede nel motto “La tua acqua, il nostro impegno” la mission che si colloca tra le numerose azioni promosse da AdF per raggiungere uno dei propri obiettivi primari: promuovere il consumo dell’acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi numero 6 e numero 11 dell’Agenda Onu 2030.

La cittadinanza è invitata a partecipare.