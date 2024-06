Il Comune investe su scuole, aree gioco e impianti sportivi: ai via i lavori di manutenzione straordinaria

Orbetello (Grosseto). Mezzo milione di euro è la cifra intorno a cui si aggira l’ultima variazione di bilancio approvata dalla Giunta municipale del Comune di Orbetello nei giorni scorsi per consentire degli investimenti di manutenzione straordinaria di impianti sportivi, parchi gioco, scuole di competenza dell’Ente e la realizzazione del nuovo campo da calcetto di Neghelli.

L’amministrazione comunale intende utilizzare l’avanzo di amministrazione 2023 per finanziare una parte degli interventi straordinari segnalati dal dirigente del settore Lavori pubblici, nonché alcuni ulteriori interventi considerati di natura strategica: «Molte le risposte concrete ai cittadini con questa variazione – illustra il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti –: mezzo milione di euro di cui 420mila destinati a investimenti e, in particolare, alla realizzazione del campetto di calcio a Neghelli in località “La Spiaggetta”, per cui sono stati investiti 90mila euro»

«20mila euro saranno investiti per la manutenzione straordinaria del giardino di Polverosa – prosegue il sindaco – e 100mila euro sono destinati alle scuole medie di Neghelli per interventi di manutenzione straordinaria, con particolare riferimento ai servizi igienici, e 30mila euro sono l’investimento per il campetto di basket a Orbetello Scalo. Altri 30mila euro sono stati erogati per il completamento dell’illuminazione della pista ciclabile di Albinia e 100mila euro alla riasfaltatura e alla sistemazione dei marciapiedi di via padre Ugo Martino ad Albinia».

«50mila euro, infine – conclude il primo cittadino lagunare -, sono stati stanziati per un intervento al campo sportivo di Orbetello Scalo. Siamo molto soddisfatti che l’attività amministrativa va avanti spedita con la risoluzione di molte problematiche a cuore dei cittadini».