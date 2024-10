Grosseto. Intervento dei Vigili del Fuoco per la verifica di un tetto di un palazzo situato in via Sauro, a Grosseto.

Per cause in corso di accertamento, una piccola porzione del tetto di un immobile di tre piani ha ceduto.

Al momento del dissesto statico nessuna persona era all’interno dell’appartamento e quindi non si registrano feriti.

A scopo precauzionale, la squadra dei Vigili del Fuoco ed il funzionario tecnico intervenuto hanno provveduto a far evacuare l’appartamento sottostante all’abitazione oggetto del dissesto, in attesa delle verifiche statiche necessarie.