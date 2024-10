“Prenditi cura di te”: un convegno sullo screening come metodo di cura

Massa Marittima (Grosseto). “Prenditi cura di te” è il titolo del convegno sullo screening come metodo di cura, che si terrà a Massa Marittima venerdì 25 ottobre, alle 16, nel Palazzo dell’Abbondanza.

L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con l’azienda sanitaria Usl Toscana Sud Est.

“Ottobre è il mese della prevenzione – ricorda Grazia Gucci, assessore comunale alla sanità e al sociale –, di comune accordo con l’azienda sanitaria abbiamo voluto organizzare a Massa Marittima questo incontro pubblico per approfondire attraverso l’intervento di medici specialisti il tema dello screening come strumento fondamentale di prevenzione. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione su un tema che riveste una fondamentale importanza non solo per salvare vite umane, ma anche per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Il programma

Apriranno il convegno Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima; Grazia Gucci, assessore alla sanità di Massa Marittima, la dottoressa Carla Petri, responsabile infermieristico dell’ospedale di Massa Marittima e delle attività ambulatoriali.

A parlare dello “Screening alla mammella, prevenzione del tumore al seno” saranno il dottor Alessandro Cosimi, direttore dell’Unità operativa complessa Screening dell’Asl Toscana Sud Est, e, a seguire, il tecnico sanitario di radiologia medica, la dottoressa Elisa Brinchi Giusti, coordinatrice dell’Uosd diagnostica senologica dell’Azienda Asl dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sullo “Screening Hpv test, prevenzione del tumore al collo dell’utero” interverrà la dottoressa Francesca Falconi, coordinatrice ostetrica dei consultori dell’Area grossetana del Dipartimento materno infantile.

Sarà approfondito infine il tema dello “Screening per la ricerca del sangue occulto, prevenzione del tumore al colon retto” con gli interventi della dottoressa Laura Ramazzotti, responsabile tecnico del laboratorio di analisi e trasfusionale dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima; della dottoressa Marta Mazzi, direttrice dell’Uosd laboratorio di analisi di Colline Metallifere e Amiata grossetana; del dottor Simone Cecconi, dirigente medico dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima.

Modererà la dottoressa Marica Manni, dell’Upsd radiodiagnostica dell’ospedale Sant’Andrea di Massa Marittima.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.