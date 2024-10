Banchetto con prodotti tipici e convegno: l’Associazione della castagna del Monte Amiata Igp pronta per il secondo fine settimana di festa

Arcidosso (Grosseto). Dopo il successo del primo fine settimana, l’Associazione per la valorizzazione della castagna Monte Amiata Igp si prepara ad un secondo appuntamento con chi vorrà conoscere il prodotto di punta dell’autunno amiatino.

Sabato 26 e domenica 27 ottobre, davanti al palazzo comunale, in piazza Indipendenza ad Arcidosso, sarà ancora presente il banchetto con le eccellenze del territorio: castagne, farina, prodotti derivati e non solo. Insieme all’Associazione per la valorizzazione della castagna Monte Amiata Igp saranno presenti anche il Consorzio dell’Olio Dop Seggiano, la Strada del Vino Montecucco e Sapori d’Amiata, il Consorzio forestale dell’Amiata, l’Associazione Quore ed il Biodistretto del Montecucco.

Tutte le associazioni che promuovono i prodotti di qualità del territorio insieme, per costituire un’unica vetrina sulle eccellenze amiatine.

Oltre all’esposizione dei prodotti, l’Associazione ha preparato anche un convegno ad hoc sulla castagna. Domenica 27 ottobre, alle 17, nell’androne del palazzo comunale di Arcidosso, Roberto Ulivieri, presidente dell’Associazione per la valorizzazione della castagna del Monte Amiata Igp, parlerà delle tre varietà che hanno ottenuto il riconoscimento Igp.

Cecio, bastarda rossa e marrone sono i tre tipi di castagna più famose del territorio, ma come si riconoscono? Che caratteristiche hanno? L’incontro di domenica fugherà ogni dubbio e darà risposte a domande e dubbi che in tanti ancora hanno riguardo il frutto dell’ottobre amiatino.