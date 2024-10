“Davide Lazzaretti – Il profeta dell’Amiata”: incontro in biblioteca con Simone Fagioli

Sasso d’Ombrone (Grosseto). Sabato 26 ottobre, alle 16.30, alla biblioteca di Sasso d’Ombrone, in via Volterra 2, Simone Fagioli, ricercatore di ambito antropologico, terrà una conferenza pubblica sul tema “Davide Lazzaretti – Il profeta dell’Amiata”.

L’incontro

La letteratura su Davide Lazzaretti (Arcidosso, 6 novembre 1834 – Bagnore, 18 agosto 1878), predicatore e profeta, fondatore del movimento Giurisdavidico, è ampia e dettagliata, con la pubblicazione anche dei suoi scritti (a cura del Centro studi Davide Lazzaretti di Arcidosso, in collaborazione con Effigi Editore).

Fagioli tuttavia propone una lettura articolata legata ai temi della profezia e del millenarismo, analizzando gli scritti di Lazzaretti nel contesto più ampio dei primi anni dell’Unità d’Italia, dove figure in apparenza marginali ed isolate, come Giuseppe Cappelletti, Bernardino Negroni, Antonio Riccardi, Giovanni Passannante, riflettono sulla “fine del mondo” innescata dall’unificazione italiana e poi dalla presa di Roma del 1870.

In questo senso le parole di Lazzaretti non appaiono isolate, ma si inseriscono in un quadro più ampio, dove paure ataviche si legano a decisi mutamenti politici, dove profezie del passato ne generano di nuove, nella linea di un rinnovamento complessivo della società e della Chiesa.

Simone Fagioli, ricercatore di ambito antropologico, si occupa di ricerche sulla società moderna e contemporanea, dal Settecento ad oggi, analizzando letteratura, scienza, idee, in ambiti quali la storia politica, l’antropologia del cibo, il rapporto uomo/macchina, l’Intelligenza artificiale, anche tenendo corsi e seminari, oltre ad aver pubblicato un’ampia serie di articoli e saggi scientifici.

Per informazioni: https://independent.academia.edu/SimoneFagioli