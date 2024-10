Allerta meteo arancione, scuole chiuse in provincia di Grosseto: ecco dove

Grosseto. La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato l’allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico idraulico su reticolo minore dalle 18 di questa sera sino alle 23.59 di domani, 24 ottobre.

Come previsto dal regolamento di Protezione civile, è già stato attivato in via preventiva il Coc (Centro operativo comunale) a Grosseto. Riguardo le scuole, è stato deciso che resteranno chiusi soltanto gli istituti superiori, così come da piano di protezione civile, in modo da limitare al massimo i pericoli connessi agli spostamenti.

Manciano

Con ordinanza n.138 del 23 ottobre 2024, il sindaco di Manciano, Mirco Morini, ordina la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre, a causa dell’allerta meteo arancione emanata dal Centro funzionale regionale.

Sorano

Il sindaco Ugo Lotti ha firmato l’ordinanza per la chiusura delle scuole di Sorano per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre, a causa dell’allerta meteo arancione.

Scarlino

Giovedì 24 ottobre, a causa dell’allerta meteo arancione, le scuole di Scarlino resteranno chiuse. Il sindaco Francesca Travison ha firmato l’ordinanza.

Orbetello

Il Comune di Orbetello informa la cittadinanza che le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido rimarranno chiusi giovedì 24 ottobre a causa dell’avviso di criticità arancione per rischio idrogeologico idraulico reticolo minore.

Allerta meteo arancione a partire dalle 18 di mercoledì 23 ottobre 2024 fino alle 23.59 di giovedì 24, durante la quale sono previsti anche forti temporali. In conseguenza di ciò l’amministrazione comunale lagunare, su ordinanza sindacale, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili nido presenti sul territorio del Comune di Orbetello.

“La decisione è stata assunta per garantire la sicurezza e l’incolumità di bambini, alunni e studenti. Si raccomanda di seguire le indicazioni fornite dalla Regione Toscana e di rimanere aggiornati su ulteriori comunicazioni – si legge in una nota dell’Ente –. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare gli uffici comunali”.

Pitigliano

“Domani, giovedì 24 ottobre, scuole chiuse nel comune di Pitigliano.

“Il sistema di Protezione civile ha emesso un’allerta di codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore in corso fino alle 23.59 di giovedì 24 ottobre. Tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse – si legge in una nota del Comune di Pitigliano –. Si raccomanda di prestare attenzione”.

Magliano in Toscana

In seguito alla nuova allerta meteo di codice arancione emessa dalla Regione Toscana per domani, giovedì 24 ottobre, il Comune di Magliano in Toscana ha deciso di chiudere le scuole su tutto il territorio comunale.

“Una scelta come sempre ponderata e sofferta – dichiara il primo cittadino Gabriele Fusini –, perché sappiamo che comporta un disagio per le famiglie e per il buon andamento delle attività scolastiche, ma la prudenza ci impone di prendere questo tipo di precauzioni. Invito tutti a fare attenzione e spostarsi solo se strettamente necessario”.

Castiglione della Pescaia

A causa dell’allerta meteo arancione emessa dalla Regione Toscana per la giornata di domani, le scuole di ogni ordine e grado nel comune di Castiglione della Pescaia resteranno chiuse.

“Per le famiglie degli alunni che utilizzano il servizio mensa si informa che l’assenza di domani sarà caricata d’ufficio – si legge in una nota del Comune –. Raccomandiamo la massima prudenza: si invita a percorrere le strade ed utilizzare i mezzi privati solo in caso di stretta necessità”.

Capalbio

Al fine di tutelare la sicurezza della cittadinanza, a seguito dell’allerta meteo con codice “arancione”, il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini, dispone tramite ordinanza la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio, compreso il nido comunale “Hippy hippy hurrà”, per giovedì 24 ottobre.

Follonica

La Regione Toscana ha emesso un’allerta meteo di codice arancione per rischio idraulico e vento dalle ore 18 di oggi, mercoledì 23 ottobre, alle ore 18 di domani, giovedì 24 ottobre. Per questo motivo, il sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del territorio.

Scansano

Con ordinanza del sindaco del Comune di Scansano, n.77, emessa in data odierna, in forza dell’allerta arancione emessa dal Centro funzionale della Protezione Civile regionale, è stata disposta la chiusura delle scuole delle di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale per la giornata di giovedì 24 ottobre.

Gavorrano

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e del nido di infanzia a Gavorrano, giovedì 24 ottobre.

Vista l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale, il sindaco Stefania Ulivieri, con propria ordinanza n. 347/2024, ha stabilito la a chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale nonché del nido di infanzia comunale per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre.

“La decisione è stata assunta per garantire la sicurezza e l’incolumità di bambini, alunni e studenti – si legge in una nota del Comune –. Si raccomanda di seguire le indicazioni fornite dalla Regione Toscana e di rimanere aggiornati su ulteriori comunicazioni”.

Roccastrada

Alla luce dell’ultimo bollettino meteo emesso dalla Regione Toscana, che prevede un’allerta meteo di colore arancione con piogge forti, abbondanti e localizzate nella zona di Roccastrada e dopo un’ampia condivisione con tutte le autorità di protezione civile, il sindaco Francesco Limatola ha assunto la decisione di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Roccastrada per la giornata di domani, giovedì 24 ottobre.

Massa Marittima

Considerato il livello di allerta, il sindaco di Massa Marittima ha stabilito in via precauzionale, per il giorno 24 ottobre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale.

“Abbiamo preso la decisione di chiudere le scuole di ogni ordine e grado – spiega il sindaco Irene Marconi – a seguito della consueta riunione in Provincia con la Protezione civile, che si è svolta alle ore 17 di oggi pomeriggio, dalla quale abbiamo appreso che per le prossime ore è prevista una situazione estremamente instabile e incerta, con fenomeni locali molto intensi, su tutta la provincia di Grosseto. C’è quindi da aspettarsi che ci siano zone improvvisamente colpite da piogge intense, anche fino agli 80 millimetri, e zone in cui non si verificheranno fenomeni meteorologici rilevanti. Di fatto l’allerta è così strutturata: codice giallo per rischio pioggia e arancione per rischio idraulico sul reticolo minore e su quello principale fino alla mezzanotte del 24 ottobre. Vista la non possibilità di fare una previsione e, considerando i recenti eventi che hanno colpito il nostro comune e i territori vicini, per precauzione chiudiamo le scuole. Invitiamo i cittadini a limitare gli spostamenti e ad evitare quelli non necessari, a rispettare i segnali di pericolo soprattutto in prossimità dei guadi e a prestare la massima attenzione”.

Notizia in aggiornamento