Puntone, Scarlino nel Cuore: “Situazione fuori controllo tra risse e degrado, Comune immobile”

Scarlino (Grosseto). Risse finite in ospedale, lancio di oggetti contro le auto in fuga, bivacchi e degrado diffuso: questo è quanto accaduto nel fine settimana al Puntone di Scarlino.

A intervenire con fermezza è il gruppo Scarlino nel Cuore, che richiama l’amministrazione comunale alle proprie responsabilità, ricordando una battaglia portata avanti già negli anni passati.

“Già un anno fa avevamo sollevato con forza il problema della sicurezza, della malamovida e del degrado al Puntone, chiedendo interventi mirati e un presidio costante – denunciano da Scarlino nel Cuore –. In quell’occasione la Giunta ha preferito girarsi dall’altra parte, minimizzando le nostre segnalazioni e non muovendo un dito. Oggi raccogliamo i cocci di quell’immobilismo: la situazione è fuori controllo, i residenti e i turisti sono esasperati e si ritrovano a fare i conti con auto danneggiate, sporcizia e episodi di violenza finiti al pronto soccorso.”

Il gruppo punta il dito contro l’assenza di programmazione della sindaca Travison e della sua maggioranza: “Non si può governare una frazione turistica importante come il Puntone sperando che tutto fili liscio per inerzia. La sicurezza non può essere un optional o un argomento da ricordare solo quando la situazione degenera. Servono fatti immediati: controlli rigorosi nei fine settimana, presenza costante sul territorio e tolleranza zero contro chi scambia il nostro litorale per una zona franca”.