Ospedale Sant’Andrea: in arrivo una responsabile infermieristica

Massa Marittima (Grosseto). “È notizia di questi giorni l’assunzione dal 1° agosto, per l’ospedale di Massa Marittima, della responsabile infermieristica, ovvero quella figura di coordinamento che opera per i reparti di chirurgia e ortopedia, sala operatoria, sala gessi, preospedalizzazione e servizio di endoscopia. La professionista individuata andrà a ricoprire un ruolo che era vacante da qualche mese, in seguito ad un pensionamento”.

A dichiararlo è il sindaco di Massa Marittima, Irene Marconi.

“Nel congratularci con la nuova assunta, esprimiamo anche la nostra soddisfazione per l’accoglimento di una delle istanze poste nel Consiglio comunale aperto sulla sanità che si è svolto lo scorso 27 maggio a Massa Marittima – spiega il sindaco -. Questo rappresenta un primo passo avanti, nella costruzione di un dialogo e una collaborazione costante tra azienda e territorio. Continueremo a richiedere energicamente risposte puntuali e concrete a tutte le istanze approvate nel documento presentato in Consiglio comunale”.

“Non ci dimentichiamo l’urgenza dell’acquisto della nuova Tac, da tempo promessa, il mantenimento del servizio di chirurgia h24, l’avvio delle procedure per la sostituzione del primario del reparto di medicina generale, anche lui recentemente pensionato – termina Irene Marconi –. Su tutto ciò continueremo a monitorare affinché le novità e i cambiamenti al vertice della direzione aziendale non ritardino o interrompano il percorso intrapreso”.